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На Одещині майже втричі впала статистика усиновлення дітей: причини

5 жовтня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині майже втричі впала статистика усиновлення дітей
Дитина гуляє з батьками. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області стали менше забирати дітей з дитбудинків. Порівняно з минулим роком, активність усиновлення впала майже втричі. 

Про це під час брифінгу у Медіацентр Україна — Одеса повідомила заступниця начальника служби у справах дітей Одеської ОВА Зоя Шевельова. 

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За її словами кількість усиновлень могла зменшитись через війну та те, що дітей евакуювали за кордон.

Наразі від початку року у регіоні нову родину знайшли 30 дітей, а роком раніше цей показник становив 98 дітей. 

"Війна внесла свої корективи. По-перше, громадяни через нестабільність ситуації неготові проходити навчання та створювати сімейні форми виховання. Другою вагомою причиною є евакуація наших дітей, які знаходяться у закладах за кордоном. Однак процес усиновлення у нас активізувався з червня", — сказала Зоя Шевельова.

Одеська область серед лідерів за усиновленням

За словами дитячої омбудсменки, у 2022 році Одеська область за кількістю усиновлених дітей була у лідерах.

"Результати щодо рейтингу за 2023 рік будуть по закінченню року, у січні. Буде проводитись аналіз, моніторинг. Тоді виставлять результати, яка область та яке місце посідає", — додала представниця ОВА. 

Нагадаємо, Одеська область серед лідерів у рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі. У регіоні за парти цьогоріч сіли учні 573 шкіл.

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