Одещина серед лідерів України за кількістю очних шкіл

Діти сидять за партою. Фото: Новини.LIVE

Одеська область серед лідерів у рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі. У регіоні за парти цьогоріч сіли учні 573 шкіл.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За інформацією очільника ОВА, Одещину у цьому ТОПі обійшла лише Львівська область.

"Ми й надалі продовжимо працювати над тим, щоб максимальна кількість дітей мала рівний доступ до якісної освіти. Дякую усім причетним за такі результати роботи та вагомий внесок у виховання і навчання наступних поколінь", — сказав Кіпер.

Скільки дітей пішло до школи

З 1 вересня 2023 року в Одеській області за парти сіли 148 685 учнів, з них 9 251 учень з-поміж вимушених переселенців.

Ще 57 шкіл працюють змішано через малу потужність найпростіших укриттів. З кожним місяцем показник зростатиме, адже ремонтні роботи тривають.

Кількість відкритих садочків

Цьогоріч в Одеській області відкрилося 400 дошкільних закладів, до яких ходять 25 тисяч дітей. Ще 46 садочків продовжують працювати у змішаному форматі.

Нагадаємо, батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.