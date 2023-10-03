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Одесчина среди лидеров Украины: сколько в регионе открыто очных школ

3 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесщина среди лидеров Украины по количеству очных школ
Дети сидят за партой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область среди лидеров рейтинга Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школ.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По информации главы ОВА, Одесщину в этом ТОПе обошла только Львовская область.

"Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы максимальное количество детей имело равный доступ к качественному образованию. Спасибо всем причастным за такие результаты работы и весомый вклад в воспитание и обучение последующих поколений", — сказал Кипер.

Сколько детей пошло в школу

С 1 сентября 2023 года в Одесской области за парты сели 148 685 учеников, из них 9 251 ученик дети вынужденных переселенцев.

Еще 57 школ работают смешано из-за малой мощности простейших укрытий. С каждым месяцем показатель будет расти, ведь ремонтные работы продолжаются.

Количество открытых садиков

В этом году в Одесской области открылось 400 дошкольных учреждений, в которые ходят 25 тысяч детей. Еще 46 садиков продолжают работать в смешанном формате.

Напомним, родители учеников одесских школ, которые одновременно получают образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своей родиной и украинским образованием.

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