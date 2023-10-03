Одесщина среди лидеров Украины по количеству очных школ

Одесчина среди лидеров Украины: сколько в регионе открыто очных школ
Одесская область среди лидеров рейтинга Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школ.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По информации главы ОВА, Одесщину в этом ТОПе обошла только Львовская область.
"Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы максимальное количество детей имело равный доступ к качественному образованию. Спасибо всем причастным за такие результаты работы и весомый вклад в воспитание и обучение последующих поколений", — сказал Кипер.
Сколько детей пошло в школу
С 1 сентября 2023 года в Одесской области за парты сели 148 685 учеников, из них 9 251 ученик — дети вынужденных переселенцев.
Еще 57 школ работают смешано из-за малой мощности простейших укрытий. С каждым месяцем показатель будет расти, ведь ремонтные работы продолжаются.
Количество открытых садиков
В этом году в Одесской области открылось 400 дошкольных учреждений, в которые ходят 25 тысяч детей. Еще 46 садиков продолжают работать в смешанном формате.
Напомним, родители учеников одесских школ, которые одновременно получают образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своей родиной и украинским образованием.