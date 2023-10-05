В Одесской области почти втрое упала статистика усыновления детей

Ребенок гуляет с родителями. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области стали меньше забирать детей из детдомов. По сравнению с прошлым годом активность усыновления упала почти втрое.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщила заместитель начальника службы по делам детей Одесской ОВА Зоя Шевелева.

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По ее словам, количество усыновлений могло уменьшиться из-за войны и того, что детей эвакуировали за границу.

С начала года в регионе новую семью нашли 30 детей, а годом ранее этот показатель составлял 98 детей.

"Война внесла свои коррективы. Во-первых, граждане из-за нестабильности ситуации не готовы проходить обучение и создавать семейные формы воспитания. Второй весомой причиной является эвакуация наших детей, которые находятся в заведениях за рубежом. Однако процесс усыновления у нас активизировался с июня", — сказала Зоя Шевелева.

Одесская область среди лидеров по усыновлению

По словам детского омбудсмена, в 2022 году Одесская область по количеству усыновленных детей была в лидерах

"Результаты по рейтингу за 2023 год будут по окончании года, в январе. Будет проводиться анализ, мониторинг. Тогда выставят результаты, какая область и какое место занимает", — добавила представительница ОВА.

Одесская область среди лидеров в рейтинге Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школы.