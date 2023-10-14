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Дети в ожидании: Одесчина лишается лидерства в Украине по количеству усыновлений

14 октября 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дети в ожидании: Одесщина лишается лидерства в Украине по количеству усыновлений
Родители с ребенком. Фото иллюстративное: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области наблюдается резкое уменьшение количества усыновлений детей. За период январь-август 2023 года область опустилась на 8-е место в Украине по количеству принятых в новые семьи детей. До этого наш регион был безоговорочным лидером трех последних лет.

Об этом Новини.LIVE узнали из "Опендатабота".

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За указанный период в Одесской области усыновлено только 26 детей, что составляет 5% от общего количества усыновлений в стране.

Первенство прошлых лет

Ранее Одесчина занимала ведущую позицию по количеству усыновлений. В 2020 году здесь нашли новые семьи 133 ребенка, в 2021 году — 143 ребенка, а в 2022 году — 98 детей. Однако этот показатель внезапно снизился в 2023 году, что стало заметной тенденцией в области.

Усыновление в Украине

Всего в Украине за январь-август 2023 усыновлено 546 детей, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше всего усыновлений было в Житомирской области — 48 детей (9%), на втором месте — Днепропетровская область с 44 усыновленными детьми (8%), а на третьем — Киев с 40 детьми (7%).

Напомним, в Одесской области стали меньше забирать детей из детдомов. По сравнению с прошлым годом активность усыновления упала почти втрое.

Также мы писали, что Одесская область среди лидеров рейтинга Украины по количеству открытых в очном формате школ. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школ.

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