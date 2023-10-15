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На прошлой неделе в Одесской области родилось более 200 детей: подробности

15 октября 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На прошлой неделе в Одесской области родилось более 200 детей: детали
Новорожденные дети. Фото иллюстративное. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области родилось 206 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 9 по 15 октября. Мальчиков, как и на прошлой неделе, родилось на 12 больше.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава ОВА Олег Кипер.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 206 детей, из них 109 мальчиков и 97 девочек. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!" — говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе в Одесской области родилось 216 маленьких украинцев. Из них 114 мальчиков и 102 девочки.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против Хиб-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, мы писали, что в Одесской области наблюдается резкое уменьшение количества усыновлений детей. За период январь-август 2023 года область опустилась на 8-е место в Украине по количеству принятых в новые семьи детей. До этого наш регион был безоговорочным лидером трех последних лет.

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