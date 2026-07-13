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Головна Одеса На Одещині 14-річного хлопчика засипало піском в кар'єрі: дитина загинула

На Одещині 14-річного хлопчика засипало піском в кар'єрі: дитина загинула

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Дата публікації: 13 липня 2026 21:18
На Одещині 14-річного хлопця насмерть засипало піском у кар’єрі
Поліція та медики на місці трагедії. Фото: Нацполіція

В Одеській області 14-річного хлопця засипало піском у кар'єрі. Попри спроби врятувати дитину, вона померла до прибуття медиків і поліції. Поліція розслідує обставини трагічної загибелі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Загибель 14-річного хлопця на Одещині

У поліції розповіли, що трагічний випадок стався ввечері 13 липня в одному з кар'єрів Захарівської громади Роздільнянського району Одеської області.

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Кар'єр, де трапилася трагедія. Фото: Нацполіція

За інформацією правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що 14-річного хлопця засипало піском. До прибуття екстрених служб дитину вдалося відкопати, однак вона вже не подавала ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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За фактом загибелі неповнолітнього слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Наразі триває досудове розслідування.

"Поліція закликає не залишати дітей без нагляду та не допускати їхнього перебування в небезпечних місцях, зокрема в кар'єрах, де існує загроза обвалу ґрунту й піску", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 9 липня на трасі Київ — Одеса трапилася смертельна ДТП. Внаслідок аварії постраждали 12 людей. Поліція затримала 26-річного водія, який винен у дорожньо-транспортній пригоді.

Крім того, на Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка потонула в морі. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Одеська область дитина загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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