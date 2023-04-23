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На Одещині 32 заявники отримають мікрогрант на відкриття власної справи

23 квітня 2023 14:48
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині 32 заявники отримають мікрогрант на відкриття власної справи
Одесити зможуть відкрити власну справу. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

32 заявники з Одеської області отримали позитивне рішення на оформлення мікрогрантів. Це дозволить створити 77 нових робочих місць.

Про це повідомляє Одеський обласний центр зайнятості.

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"32 заявники Одещини отримали позитивне рішення про надання їм мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи у рамках урядового проєкту "єРобота". Це дозволить створити 77 нових робочих місць",— йдеться у повідомленні.

Серед переможців:

  • 12 осіб — фізичні особи;
  • 15 осіб — чинні ФОПи;
  • 5 осіб — юридичні особи.

За сферами економічної діяльності:

  • 10 осіб — гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • 8 осіб — переробна промисловість;
  • 4 особи — тимчасове розміщування й організація харчування;
  • 4 особи — професійна, наукова та технічна діяльність;
  • 3 особи — надання інших видів послуг;
  • 1 особа — охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
  • 1 особа — водопостачання; каналізація, поводження з відходами;
  • 1 особа — сільське, лісове та рибне господарство.

Зазначимо, отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. 

Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу. Деталі читайте у нашому матеріалі.

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