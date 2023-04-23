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В Одесской области 32 заявителя получат микрогрант на открытие собственного дела

23 апреля 2023 14:48
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области 32 заявителя получат микрогрант на открытие собственного дела
Одесситы смогут открыть свое дело. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

32 заявителя из Одесской области получили положительное решение по оформлению микрогрантов. Это позволит создать 77 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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"32 заявителя Одесчины получили положительное решение о предоставлении им микрогранта на начала или развитие собственного дела в рамках правительственного проекта "еРабота". Это позволит создать 77 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Среди победителей:

  • 12 человек — физические лица;
  • 15 человек — действующие ФЛПы;
  • 5 человек — юридические лица.

По сферам экономической деятельности:

  • 10 человек — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • 8 человек — перерабатывающая промышленность;
  • 4 человека — временное размещение и организация питания;
  • 4 человека — профессиональная, научная и техническая деятельность;
  • 3 человека — предоставление других видов услуг;
  • 1 человек — здравоохранение и оказание социальной помощи;
  • 1 человек — водоснабжение; канализация, обращение с отходами;
  • 1 человек — сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Отметим, получить работу может быть затруднительно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу. Подробности читайте в нашем материале.

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