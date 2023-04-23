В Одесской области 32 заявителя получат микрогрант на открытие собственного дела

Одесситы смогут открыть свое дело. Фото: Новини.LIVE

32 заявителя из Одесской области получили положительное решение по оформлению микрогрантов. Это позволит создать 77 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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"32 заявителя Одесчины получили положительное решение о предоставлении им микрогранта на начала или развитие собственного дела в рамках правительственного проекта "еРабота". Это позволит создать 77 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Среди победителей:

12 человек — физические лица;

15 человек — действующие ФЛПы;

5 человек — юридические лица.

По сферам экономической деятельности:

10 человек — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

8 человек — перерабатывающая промышленность;

4 человека — временное размещение и организация питания;

4 человека — профессиональная, научная и техническая деятельность;

3 человека — предоставление других видов услуг;

1 человек — здравоохранение и оказание социальной помощи;

1 человек — водоснабжение; канализация, обращение с отходами;

1 человек — сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Отметим, получить работу может быть затруднительно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу. Подробности читайте в нашем материале.