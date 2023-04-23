В Одесской области 32 заявителя получат микрогрант на открытие собственного дела
32 заявителя из Одесской области получили положительное решение по оформлению микрогрантов. Это позволит создать 77 новых рабочих мест.
Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.
"32 заявителя Одесчины получили положительное решение о предоставлении им микрогранта на начала или развитие собственного дела в рамках правительственного проекта "еРабота". Это позволит создать 77 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Среди победителей:
- 12 человек — физические лица;
- 15 человек — действующие ФЛПы;
- 5 человек — юридические лица.
По сферам экономической деятельности:
- 10 человек — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- 8 человек — перерабатывающая промышленность;
- 4 человека — временное размещение и организация питания;
- 4 человека — профессиональная, научная и техническая деятельность;
- 3 человека — предоставление других видов услуг;
- 1 человек — здравоохранение и оказание социальной помощи;
- 1 человек — водоснабжение; канализация, обращение с отходами;
- 1 человек — сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Отметим, получить работу может быть затруднительно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты.
Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу. Подробности читайте в нашем материале.