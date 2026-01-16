На Одещині затримали нападників за розбійний напад на пенсіонерів

Затримання нападника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині четверо нападників вдерлися до будинку літнього подружжя. Вони скористалися відсутністю світла та діяли вночі. Зловмисники зв’язали господарів і їхнього неповнолітнього онука та вимагали гроші. Поліція швидко встановила причетних і затримала їх.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Напад на пенсіонерів

Подія сталася в одному з сіл Саф’янівської громади. Вночі зловмисники пошкодили вікно та проникли до приватного будинку, де мешкало подружжя 83 і 85 років. Того вечора в них залишився на ночівлю 16-річний онук. Нападники зв’язали всіх трьох, погрожували ножем і застосовували силу. Вони вимагали показати, де зберігаються гроші. Забравши з оселі 12 тисяч гривень, зловмисники втекли.

Про напад поліції повідомив родич потерпілих. Працівники карного розшуку та районного відділу за кілька годин встановили причетних. Ними виявилися четверо місцевих жителів — троє братів віком 16, 18 і 20 років та їхній 18-річний знайомий. Серед фігурантів є неповнолітній.

Що загрожує

Під час слідчих дій поліцейські вилучили речові докази, частину з яких направили на експертизу. Усім підозрюваним повідомили про підозру у розбійному нападі, вчиненому групою осіб з проникненням у житло в умовах воєнного стану. Суд обрав для фігурантів запобіжний захід — тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

