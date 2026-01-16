Видео
Главная Одесса На Одесчине 4 подростков напали на пенсионеров ради денег

На Одесчине 4 подростков напали на пенсионеров ради денег

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:37
В Одесской области задержали нападавших за разбойное нападение на пенсионеров
Задержание нападавшего. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области четверо нападавших ворвались в дом пожилых супругов. Они воспользовались отсутствием света и действовали ночью. Злоумышленники связали хозяев и их несовершеннолетнего внука и требовали деньги. Полиция быстро установила причастных и задержала их.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Нападение на пенсионеров

Происшествие произошло в одном из сел Сафьяновской громады. Ночью злоумышленники повредили окно и проникли в частный дом, где жили супруги 83 и 85 лет. В тот вечер у них остался на ночлег 16-летний внук. Нападавшие связали всех троих, угрожали ножом и применяли силу. Они требовали показать, где хранятся деньги. Забрав из дома 12 тысяч гривен, злоумышленники скрылись.

О нападении полиции сообщил родственник потерпевших. Работники уголовного розыска и районного отдела за несколько часов установили причастных. Ими оказались четверо местных жителей — трое братьев в возрасте 16, 18 и 20 лет и их 18-летний знакомый. Среди фигурантов есть несовершеннолетний.

Что грозит

Во время следственных действий полицейские изъяли вещественные доказательства, часть из которых направили на экспертизу. Всем подозреваемым сообщили о подозрении в разбойном нападении, совершенном группой лиц с проникновением в жилье в условиях военного положения. Суд избрал для фигурантов меру пресечения — содержание под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области мужчина с отверткой напал на работников ТЦК. Также мы писали, что в Киеве ученик устроил резню в школе.

Одесса нападение ограбление Одесская область Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
