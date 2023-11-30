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На Одещині без світла залишаються понад 100 населених пунктів, — ДТЕК

30 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині без світла залишаються понад 100 населених пунктів, — ДТЕК
Енергетики ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області четверту добу без світла залишається 25 тисяч родин. Найважчою ситуація залишається в Ізмаїльському районі, проте енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків негоди. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі. 

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За інформацією енергетиків, станом на 30 листопада, світла немає у 109 населених пунктах. 

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання. Щодня працюють 178 бригад, а це — 206 одиниць техніки та 532 фахівці", — йдеться у повідомленні енергетиків. 

Яка ситуація зі світлом в області

Протягом доби повернули світло для 37 тисяч родин в 133 населених пункти області, відремонтували 64 повітряні лінії та 997 трансформаторних підстанцій.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

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