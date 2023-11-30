В Одесской области без света остаются более 100 населенных пунктов, — ДТЭК

Энергетики устраняют последствия непогоды. Фото: ДТЭК

В Одесской области четвертые сутки без света остается 25 тысяч семей. Самая тяжелая ситуация остается в Измаильском районе, однако энергетики круглосуточно работают над ликвидацией последствий непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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По информации энергетиков, по состоянию на 30 ноября света нет в 109 населенных пунктах.

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения. Ежедневно работают 178 бригад, а это 206 единиц техники и 532 специалиста", — говорится в сообщении энергетиков.

Какая ситуация со светом в области

За сутки вернули свет для 37 тысяч семей в 133 населенных пункта области, отремонтировали 64 воздушные линии и 997 трансформаторных подстанций.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.