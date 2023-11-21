Значна частина одеситів залишилася без світла (адреси)
Сьогодні, 21 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Центральний РЕМ:
- Черняховського, 1,4,
- Фонтанська дор., 16-57
- пров. Полуничний, 25-29,
- пров. Педагогічний, 546,
- пров. Тополиний, 1-17,
- пров. Гвоздичний, 3, 3а,
- Тіниста, 10,
- пров. Економічний, 1-5,
- Сонячна, 7-10,
- пров. Світлий, 3-7,
- пров. Північний, 3-12,
- І.Франка, 12-51,
- Кондрашина, 25-51,
- Петрашевського, 7-19,
- Штурвальна, 3-13,
- Толстого, 4-22,
- Старопортофранківська, 28, 30,
- Мечникова,56-74,
- Розкидайлівська, 1,
- Коблевська, 17-46,
- пл. Соборна, 10-14,
- Дігтярна, 27-39,
- Садова, 16,
- Ніжинська, 46-75,
- Новосельського, 79-85,
- Спиридонівська, 6-10,
- узвіз С. Олійника, 6,
- Ковальська, 4-16,
- пров. Лютеранський, 3-7,
- Академічна, 6-26,
- просп. Шевченка, 33,
- пров. Санаторний, 6а,
- Французький б-р, 48-89,
- Гранатна, 20б,
- Тираспільське шосе, 21-27,
- Черняховського, 3-26,
- Кленова, 4-13,
- М.Говорова, 10-26,
- Тіниста, 2а,
- пров. Світлий, 1, 1б, 2, 2а,
- Генуезька, 20.
Південний РЕМ:
- Друга, 20,
- В. Симоненка, 2а,
- Посмитного, 6-27,
- Леваневського, 1-3,
- Фонтанська дор., 16-75,
- тупик Леваневського, 1/3,
- Окружна, 2-20,
- Бригадна, 43-51,
- І. Франка, 41-49,
- Петрашевського, 17-22,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адм. Луніна, 7а,б,
- пр. Адміральський, 3-17,
- Щоглова, 18-22,
- Педагогічна,35-57,
- Леваневського, 4-9,
- тупик Байкал, 2-8,
- Каманіна, 3,
- пров. Полуничний, 8-31,
- тупик Виноградний, 1-7,
- пров. Чубаївський, 1-17,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- Бернардацці, 5-37,
- Урожайна, 1-5,
- Недєліна, 44,
- Докова, 19,
- Суднобудівна, 11,
- Трудова, 2-16,
- Геранієва, 2,
- Героїв-прикордонників, 4.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.
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