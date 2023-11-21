Значна частина одеситів залишилася без світла (адреси)

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Черняховського, 1,4,

Фонтанська дор., 16-57

пров. Полуничний, 25-29,

пров. Педагогічний, 546,

пров. Тополиний, 1-17,

пров. Гвоздичний, 3, 3а,

Тіниста, 10,

пров. Економічний, 1-5,

Сонячна, 7-10,

пров. Світлий, 3-7,

пров. Північний, 3-12,

І.Франка, 12-51,

Кондрашина, 25-51,

Петрашевського, 7-19,

Штурвальна, 3-13,

Толстого, 4-22,

Старопортофранківська, 28, 30,

Мечникова,56-74,

Розкидайлівська, 1,

Коблевська, 17-46,

пл. Соборна, 10-14,

Дігтярна, 27-39,

Садова, 16,

Ніжинська, 46-75,

Новосельського, 79-85,

Спиридонівська, 6-10,

узвіз С. Олійника, 6,

Ковальська, 4-16,

пров. Лютеранський, 3-7,

Академічна, 6-26,

просп. Шевченка, 33,

пров. Санаторний, 6а,

Французький б-р, 48-89,

Гранатна, 20б,

Тираспільське шосе, 21-27,

Черняховського, 3-26,

Кленова, 4-13,

М.Говорова, 10-26,

Тіниста, 2а,

пров. Світлий, 1, 1б, 2, 2а,

Генуезька, 20.

Південний РЕМ:

Друга, 20,

В. Симоненка, 2а,

Посмитного, 6-27,

Леваневського, 1-3,

Фонтанська дор., 16-75,

тупик Леваневського, 1/3,

Окружна, 2-20,

Бригадна, 43-51,

І. Франка, 41-49,

Петрашевського, 17-22,

Штурвальна, 17а,

Контр-адм. Луніна, 7а,б,

пр. Адміральський, 3-17,

Щоглова, 18-22,

Педагогічна,35-57,

Леваневського, 4-9,

тупик Байкал, 2-8,

Каманіна, 3,

пров. Полуничний, 8-31,

тупик Виноградний, 1-7,

пров. Чубаївський, 1-17,

пров. Кордонний, 16-37,

Авд.-Чорноморського, 1-21,

Бернардацці, 5-37,

Урожайна, 1-5,

Недєліна, 44,

Докова, 19,

Суднобудівна, 11,

Трудова, 2-16,

Геранієва, 2,

Героїв-прикордонників, 4.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.