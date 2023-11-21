Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Значна частина одеситів залишилася без світла (адреси) arrow

Значна частина одеситів залишилася без світла (адреси)

21 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без світла (адреси)
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 21 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

Де не буде світла сьогодні

Центральний РЕМ:

  • Черняховського, 1,4,
  • Фонтанська дор., 16-57
  • пров. Полуничний, 25-29,
  • пров. Педагогічний, 546,
  • пров. Тополиний, 1-17,
  • пров. Гвоздичний, 3, 3а,
  • Тіниста, 10,
  • пров. Економічний, 1-5,
  • Сонячна, 7-10,
  • пров. Світлий, 3-7,
  • пров. Північний, 3-12,
  • І.Франка, 12-51,
  • Кондрашина, 25-51,
  • Петрашевського, 7-19,
  • Штурвальна, 3-13,
  • Толстого, 4-22,
  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • Мечникова,56-74,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Коблевська, 17-46,
  • пл. Соборна, 10-14,
  • Дігтярна, 27-39,
  • Садова, 16,
  • Ніжинська, 46-75,
  • Новосельського, 79-85,
  • Спиридонівська, 6-10,
  • узвіз С. Олійника, 6,
  • Ковальська, 4-16,
  • пров. Лютеранський, 3-7,
  • Академічна, 6-26,
  • просп. Шевченка, 33,
  • пров. Санаторний, 6а,
  • Французький б-р, 48-89,
  • Гранатна, 20б,
  • Тираспільське шосе, 21-27,
  • Черняховського, 3-26,
  • Кленова, 4-13,
  • М.Говорова, 10-26,
  • Тіниста, 2а,
  • пров. Світлий, 1, 1б, 2, 2а,
  • Генуезька, 20. 

Південний РЕМ: 

  • Друга, 20,
  • В. Симоненка, 2а,
  • Посмитного, 6-27,
  • Леваневського, 1-3,
  • Фонтанська дор., 16-75,
  • тупик Леваневського, 1/3,
  • Окружна, 2-20,
  • Бригадна, 43-51,
  • І. Франка, 41-49,
  • Петрашевського, 17-22,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адм. Луніна, 7а,б,
  • пр. Адміральський, 3-17,
  • Щоглова, 18-22,
  • Педагогічна,35-57,
  • Леваневського, 4-9,
  • тупик Байкал, 2-8,
  • Каманіна, 3,
  • пров. Полуничний, 8-31,
  • тупик Виноградний, 1-7,
  • пров. Чубаївський, 1-17,
  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Авд.-Чорноморського, 1-21,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Урожайна, 1-5,
  • Недєліна, 44,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна, 11,
  • Трудова, 2-16,
  • Геранієва, 2,
  • Героїв-прикордонників, 4. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі