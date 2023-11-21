Значительная часть одесситов осталась без света (адреса)

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 21 ноября, десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Центральный РЭС:

Черняховского, 1,4,

Фонтанская дор., 16-57

пер. Клубничный, 25-29,

пер. Педагогический, 546,

пер. Тополиный, 1-17,

пер. Гвоздичный, 3, 3а,

Тенистая, 10,

пер. Экономический, 1-5,

Солнечная, 7-10,

пер. Светлый, 3-7,

пер. Северный, 3-12,

И.Франко, 12-51,

Кондрашина, 25-51,

Петрашевского, 7-19,

Штурвальная, 3-13,

Толстого, 4-22,

Старопортофранковская, 28, 30,

Мечникова,56-74,

Раскидайловская, 1,

Коблевская, 17-46,

пл. Соборная, 10-14,

Дегтярная, 27-39,

Садовая, 16,

Нежинская, 46-75,

Новосельского, 79-85,

Спиридоновская, 6-10,

спуск С. Олейника, 6,

Кузнечная, 4-16,

пер. Лютеранский, 3-7,

Академическая, 6-26,

просп. Шевченко, 33,

пер. Санаторный, 6а,

Французский б-р, 48-89,

Гранатная, 20б,

Тираспольское шоссе, 21-27,

Черняховского, 3-26,

Кленовая, 4-13,

М. Говорова, 10-26,

Тенистая, 2а,

пер. Светлый, 1, 1б, 2, 2а,

Генуэзская, 20.

Южный РЭС:

Вторая, 20,

В. Симоненко, 2а,

Посмитного, 6-27,

Леваневского, 1-3,

Фонтанская дор., 16-75,

тупик Леваневского, 1/3,

Окружная, 2-20,

Бригадная, 43-51,

И. Франко, 41-49,

Петрашевского, 17-22,

Штурвальная, 17а,

Контр-адм. Лунина, 7а,б,

пр. Адмиральский, 3-17,

Мачтовая, 18-22,

Педагогическая,35-57,

Леваневского, 4-9,

тупик Байкал, 2-8,

Каманина, 3,

пер. Клубничный, 8-31,

тупик Виноградный, 1-7,

пер. Чубаевский, 1-17,

пер. Граничный, 16-37,

Авд.-Черноморского, 1-21,

Бернардацци, 5-37,

Урожайная, 1-5,

Неделина, 44,

Докова, 19,

Судостроительная, 11,

Трудовая, 2-16,

Гераниева, 2,

Героев-пограничников, 4

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.