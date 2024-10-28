На Одещині вироблятимуть зелений водень

Установка з виробництва водню. Фото: ілюстративне/dataenergy.com.ua

На півдні Одеської області планується створення індустріального парку "Дунайська воднева долина". Йдеться про виробництво так званого "зеленого", тобто екологічно чистого водню. Бессарабію називають одним з найліпших для цього регіонів.

Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Одеської області.

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"Цей проєкт має п'ять черг будівництва, розрахований на 10 років, потребує загалом 14 млрд євро капіталовкладень і, окрім україно-німецьких приватних інвестицій, також передбачає фінансування з боку федерального уряду Німеччини та уряду федеральної землі Баварія", — йдеться у повідомленні.

Підписання відповідних угод планується вже у листопаді цього року у Мюнхені.

Саме південь Одещини називають найкращим для реалізації проєкту через велику кількість сонячних днів, сильні вітри і наявність великої кількості водоймищ.

Що таке зелений водень

Зелений водень виробляється за допомоги відновлювальних джерел енергії. Молекулу Н2 отримують зі звичайної прісної води методом електролізу, а електроенергію беруть із відновлюваних джерел — вітру, сонця або біомаси. Такий водень вважається найбільш екологічно чистим і не призводить до шкідливих викидів у повітря.

Нагадаємо, в Україні запрацюють чотири заводи з виробництва озброєння. Натомість у Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу.