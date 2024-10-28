В Одесской области будут производить зеленый водород

Установка по производству водорода. Фото: иллюстративное/dataenergy.com.ua

На юге Одесской области планируется создание индустриального парка "Дунайская водородная долина". Речь идет о производстве так называемого "зеленого", то есть экологически чистого водорода. Бессарабию называют одним из лучших для этого регионов.

Об этом сообщили в Агентстве регионального развития Одесской области.

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"Этот проект имеет пять очередей строительства, рассчитанный на 10 лет, нуждается в общей сложности 14 млрд евро капиталовложений и, кроме украино-германских частных инвестиций, также предусматривает финансирование со стороны федерального правительства Германии и правительства федеральной земли Бавария", — говорится в сообщении.

Подписание соответствующих соглашений планируется уже в ноябре этого года в Мюнхене.

Именно юг Одесчины называют лучшим для реализации проекта из-за большого количества солнечных дней, сильных ветров и большого количества водоемов.

Что такое зеленый водород

Зеленый водород производится посредством возобновляемых источников энергии. Молекулу Н2 получают из обычной пресной воды методом электролиза, а электроэнергию извлекают из возобновляемых источников — ветра, солнца или биомассы. Такой водород считается наиболее экологически чистым и не приводит к вредным выбросам в атмосферу.

Напомним, в Украине заработают четыре завода по производству вооружения. Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода.