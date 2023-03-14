На Одещині через грип і ГРВІ частіше госпіталізують дорослих

Захворюваність знижується

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області знизилась порівняно з попереднім тижнем. Втім в деяких районах все ж спостерігається перевищення обласного показника.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, знизився на 9,2%. Зниження спостерігалось як серед дорослого населення (на 11,3%), так і серед дітей до 17 років (на 7,4%).

Госпіталізація хворих також знизилась на 15,2% (336 проти 396) і питома вага госпіталізованих хворих склала до 5%, а серед них більш ніж половина (57,4%) складало доросле населення.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

"Що стосується захворюваності по районах області, то перевищення обласного інтенсивного показника зареєстровано в Одеському (327,6) та Подільському (319,4) районах. З початку епідсезону, за даними звітів закладів охорони здоров’я, щеплено проти грипу 14750 осіб (8% від запланованих), у тому числі 4889 медичних працівників", — йдеться в повідомленні.

Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (понад 38°С),

головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

Поради, як вберегтися від грипу

Вакцинація: Одним з найефективніших способів захисту від грипу є вакцинація. Вакцинація рекомендується кожному, хто має можливість її отримати, особливо людям зі слабким імунітетом, дітям та людям похилого віку. Мийте руки: Чисті руки можуть запобігти поширенню грипу та інших інфекцій. Мийте руки з милом та водою протягом 20 секунд, особливо перед їжею та після кашлю або чхання. Уникайте контакту з інфікованими людьми: Грип передається повітряними крапельками, тому уникайте близького контакту з людьми, які мають грип. Використовуйте маску: Носіння маски може допомогти запобігти поширенню грипу. Це особливо важливо у вузьких просторах, де багато людей. Зберігайте імунітет: Здоровий спосіб життя може допомогти зберегти імунітет. Спробуйте отримувати достатню кількість сну, їсти здорову їжу, пити достатньо рідини та займатися фізичною активністю.

Тим часом за 2022-й рік Одещині вдалося досягти загального рейтингового показника щеплень у 80%, що лише на 2% менше, ніж у 2021 році. Втім, відсоток вакцинованих лише проти поліомієліту дещо знизився.