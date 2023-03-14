В Одесской области из-за гриппа и ОРВИ чаще госпитализируют взрослых

Заболеваемость снижается

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, в некоторых районах все же наблюдается превышение областного показателя.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 9,2%. Снижение наблюдалось как у взрослого населения (на 11,3%), так и среди детей до 17 лет (на 7,4%).

Госпитализация больных также снизилась на 15,2% (336 против 396) и удельный вес госпитализированных больных составил до 5%, а среди них более половины (57,4%) составляло взрослое население.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Одесском (327,6) и Подольском (319,4) районах % от запланированных) в том числе 4889 медицинских работников", — говорится в сообщении.

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

резкое повышение температуры тела (более 38°С),

головные боли, боли в мышцах, боли в горле,

кашель,

насморк.

Советы, как уберечься от гриппа

Вакцинация Одним из самых эффективных способов защиты от гриппа является вакцинация. Вакцинация рекомендуется каждому, кто имеет возможность ее получить, особенно людям со слабым иммунитетом, детям и пожилым людям. Мойте руки: Чистые руки могут предотвратить распространение гриппа и других инфекций. Мойте руки с мылом и водой в течение 20 секунд, особенно перед едой и после кашля или чихания. Избегайте контакта с инфицированными людьми: Грипп передается воздушными капельками, поэтому избегайте близкого контакта с людьми, имеющими грипп. Используйте маску: Ношение маски может помочь предотвратить распространение гриппа. Это особенно важно в узких пространствах, где много людей. Сохраняйте иммунитет: Здоровый образ жизни может помочь сохранить иммунитет. Попытайтесь получать достаточное количество сна, есть здоровую пищу, пить достаточно жидкости и заниматься физической активностью.

Между тем за 2022 год Одесчине удалось достичь общего рейтингового показателя прививок в 80%, что лишь на 2% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, процент вакцинированных только против полиомиелита несколько снизился.