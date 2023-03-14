Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области из-за гриппа и ОРВИ чаще госпитализируют взрослых arrow

В Одесской области из-за гриппа и ОРВИ чаще госпитализируют взрослых

14 марта 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заболеваемость снижается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, в некоторых районах все же наблюдается превышение областного показателя.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Читайте также:

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 9,2%. Снижение наблюдалось как у взрослого населения (на 11,3%), так и среди детей до 17 лет (на 7,4%).

Госпитализация больных также снизилась на 15,2% (336 против 396) и удельный вес госпитализированных больных составил до 5%, а среди них более половины (57,4%) составляло взрослое население.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Одесском (327,6) и Подольском (319,4) районах % от запланированных) в том числе 4889 медицинских работников", — говорится в сообщении.

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

  • резкое повышение температуры тела (более 38°С),
  • головные боли, боли в мышцах, боли в горле,
  • кашель,
  • насморк.

Советы, как уберечься от гриппа

  1. Вакцинация Одним из самых эффективных способов защиты от гриппа является вакцинация. Вакцинация рекомендуется каждому, кто имеет возможность ее получить, особенно людям со слабым иммунитетом, детям и пожилым людям.
  2. Мойте руки: Чистые руки могут предотвратить распространение гриппа и других инфекций. Мойте руки с мылом и водой в течение 20 секунд, особенно перед едой и после кашля или чихания.
  3. Избегайте контакта с инфицированными людьми: Грипп передается воздушными капельками, поэтому избегайте близкого контакта с людьми, имеющими грипп.
  4. Используйте маску: Ношение маски может помочь предотвратить распространение гриппа. Это особенно важно в узких пространствах, где много людей.
  5. Сохраняйте иммунитет: Здоровый образ жизни может помочь сохранить иммунитет. Попытайтесь получать достаточное количество сна, есть здоровую пищу, пить достаточно жидкости и заниматься физической активностью.

Между тем за 2022 год Одесчине удалось достичь общего рейтингового показателя прививок в 80%, что лишь на 2% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, процент вакцинированных только против полиомиелита несколько снизился.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:49 США ищут новые способы наказания российских олигархов, — СМИ

16:43 Стивен Сигал посетил форум движения русофилов в москве и сделал громкое заявление

16:36 Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных на сборы

16:25 В Одесской области планируют установить более 60 тысяч "умных" счетчиков

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:06 Победителя премии "Оскар" прооперировали сразу после церемонии: кто он и что произошло

16:05 Сборная Украины по футболу сыграет с Германией в Бремене

16:03Продолжат ли ВСУ оборону Бахмута: Зеленский сообщил о решении Ставки

15:52 Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

15:50 На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 16:55

США ищут новые способы наказания российских олигархов, — СМИ

None 14 Март 16:54

Стивен Сигал посетил форум движения русофилов в москве и сделал громкое заявление

None 14 Март 16:52

Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных на сборы

None 14 Март 16:28

В Одесской области планируют установить более 60 тысяч "умных" счетчиков

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB