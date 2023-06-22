На Одещині чоловік ледь не позбавив життя дитину

Речові докази. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці затримали 22-річного жителя Подільського району Одещини, якого підозрюють у замаху на вбивство двох осіб, серед яких 12-річна дитина. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Ця подія трапилася в приватному господарстві Куяльницької ОТГ. За даними поліції, близько десятої години вечора п'яний зловмисник прийшов до будинку жінки з попередньо підготовленими знаряддями злочину — ножицями та виделкою.

Після того, як жінка відчинила двері, нападник без причин і пояснень здійснив напад і завдав численних ножових поранень господині та її малолітній племінниці, нанісши їм серйозні тілесні ушкодження. Сусіди, почувши крики постраждалих, встигли втрутитися і утримувати нападника до прибуття правоохоронців.

В якому стані постраждалі

Працівники лікарні діагностували у дівчинки проникаючі поранення грудної клітки та внутрішніх органів, а також травматичний шок другого ступеня. Жінка отримала колото-різані рани по різних частинах тіла.

Яке покарання чекає на чоловіка

Слідчі поліції повідомили зловмисникові про підозру за статтями 15 частина 3 пункт підпункт 1, 2 та ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що належать до незавершеного замаху на умисне вбивство двох осіб, зокрема малолітньої дитини.

Протягом попереднього слідства поліція буде розслідувати мотиви нападу та проводити різні експертизи, включаючи перевірку винуватця. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

Нагадаємо, поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.