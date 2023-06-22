В Одесской области мужчина чуть не лишил жизни ребенка

Вещественные доказательства. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Подольского района Одесчины, подозреваемого в покушении на убийство двух человек, среди которых 12-летний ребенок. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Это событие произошло в частном хозяйстве Куяльницкой ОТГ. По данным полиции, около десяти часов вечера пьяный злоумышленник пришел в дом женщины с предварительно подготовленными орудиями преступления — ножницами и вилкой.

После того как женщина открыла дверь, мужчина без причин и объяснений совершил нападение и нанес многочисленные ножевые ранения хозяйке и ее малолетней племяннице, нанеся им серьезные телесные повреждения. Соседи, услышав крики пострадавших, успели вмешаться и удерживать нападающего до прибытия правоохранителей.

В каком состоянии пострадали

Сотрудники больницы диагностировали у девочки проникающие ранения грудной клетки и внутренних органов, а также травматический шок второй степени. Женщина получила колото-резаные раны по разным частям тела.

Какое наказание ждет мужчину

Следователи полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по статьям 15 часть 3 пункта подпункт 1, 2 и ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, относящихся к незавершенному покушению на умышленное убийство двух человек, в том числе малолетнего ребенка.

В течение предварительного следствия полиция будет расследовать мотивы нападения и проводить разные экспертизы, включая проверку виновника. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Напомним, полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.