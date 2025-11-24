Відео
Головна Одеса На Одещині чоловіка вдарило струмом на залізниці — деталі

На Одещині чоловіка вдарило струмом на залізниці — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 17:33
Оновлено: 17:06
Чоловіка вразило струмом на залізниці в Одеському районі
Медики та правоохоронці на місці інциденту. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині фіксують випадки ураження струмом на залізниці. Сьогодні вдень, 24 листопада на станції Великодолинське чоловік отримав удар електричним зарядом на даху вантажного вагона. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Сьогодні, 24 листопада, диспетчер станції Великодолинське повідомив поліцію про інцидент на залізниці. За попередньою інформацією, чоловік піднявся на дах вантажного вагона і отримав удар струмом. На місце одразу прибули правоохоронці та медики. Житель Одещини вижив, однак наразі перебуває у реанімації. Особа потерпілого поки встановлюється.

Поліцейські проводять перевірку та вирішують питання правової кваліфікації події. Правоохоронці наголошують, що будь-яке піднімання на вагони, локомотиви чи інші залізничні конструкції є смертельно небезпечним. Струм може вразити навіть без прямого контакту. Громадян закликають дотримуватися правил поведінки на залізниці та не наражати себе на небезпеку.

Зазначимо, це вже не перший випадок ураження струмом людей на залізницях Одещини. Попередній раз стався наприкінці жовтня. Дитина перелазила через вагон, де й отримала удар електричним зарядом. Потерпілому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки по Дніпру загорілася багатоповерхівка — є постраждалі. Також ми писали, що у Харкові від ворожого удару постраждала дитина.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
