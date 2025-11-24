Мужчину поразило током на железной дороге в Одесском районе

Медики и правоохранители на месте инцидента. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области фиксируют случаи поражения током на железной дороге. Сегодня днем, 24 ноября на станции Великодолинское мужчина получил удар электрическим зарядом на крыше грузового вагона. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Сегодня, 24 ноября, диспетчер станции Великодолинское сообщил полиции об инциденте на железной дороге. По предварительной информации, мужчина поднялся на крышу грузового вагона и получил удар током. На место сразу прибыли правоохранители и медики. Житель Одесской области выжил, однако сейчас находится в реанимации. Личность пострадавшего пока устанавливается.

Полицейские проводят проверку и решают вопрос правовой квалификации события. Правоохранители отмечают, что любой подъем на вагоны, локомотивы или другие железнодорожные конструкции является смертельно опасным. Ток может поразить даже без прямого контакта. Граждан призывают соблюдать правила поведения на железной дороге и не подвергать себя опасности.

Отметим, это уже не первый случай поражения током людей на железных дорогах Одесской области. Предыдущий раз произошел в конце октября. Ребенок перелезал через вагон, где и получил удар электрическим зарядом. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

