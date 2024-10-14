На Одещині чоловіка на смерть засипало зерном

Елеватор засипає зерно. Фото ілюстративне: forkagro

У Подільську чоловіка засипало зерном пшениці. Він загинув на місці. Вилучати тіло довелося рятувальникам.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у понеділок, 14 жовтня.

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Що відомо

Трагедія сталася вчора вдень у провулку Соборному. Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, його засипало 15 тоннами зерна.

Рятувальники вилучають тіло загиблого. Фото: Telegram/ХО

Подробиці інциденту поки не повідомляються.

Зазначимо, у вересні минулого року у Чернігові зерном засипало трьох працівників місцевого підприємства. Вони загинули. Причиною трагедії стало руйнування металевого конуса елеватора, через що висипалося близько 100 тонн зерна.

Нагадаємо, у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.

Також в Одесі через "дуйку" однорічна дівчинка потрапила до лікарні.