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В Одесской области мужчину засыпало тоннами зерна — он погиб, фото

14 октября 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Одесчине мужчину насмерть засыпало зерном
Элеватор засыпает зерно. Фото иллюстративное: forkagro
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Подольске мужчину засыпало зерном пшеницы. Он погиб на месте. Извлекать тело пришлось спасателям.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в понедельник, 14 октября.

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Что известно

Трагедия произошла вчера днем в переулке Соборном. Погибшим оказался 46-летний местный житель. По предварительным данным, его засыпало 15 тонн зерна.

В Одесской области мужчину засыпало тоннами зерна — он погиб, фото - фото 1
Спасатели изымают тело погибшего. Фото: Telegram/ХО

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Отметим, в сентябре прошлого года в Чернигове зерном засыпали трое работников местного предприятия. Они погибли. Причиной трагедии явилось разрушение металлического конуса элеватора, из-за чего высыпалось около 100 тонн зерна.

Напомним, в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.

Также в Одессе из-за "дуйки" годовалая девочка попала в больницу.

сельское хозяйство ГСЧС Одесская область зерно погибшие

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