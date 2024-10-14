На Одесчине мужчину насмерть засыпало зерном

В Одесской области мужчину засыпало тоннами зерна — он погиб, фото
В Подольске мужчину засыпало зерном пшеницы. Он погиб на месте. Извлекать тело пришлось спасателям.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в понедельник, 14 октября.
Что известно
Трагедия произошла вчера днем в переулке Соборном. Погибшим оказался 46-летний местный житель. По предварительным данным, его засыпало 15 тонн зерна.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Отметим, в сентябре прошлого года в Чернигове зерном засыпали трое работников местного предприятия. Они погибли. Причиной трагедии явилось разрушение металлического конуса элеватора, из-за чего высыпалось около 100 тонн зерна.
Напомним, в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.
Также в Одессе из-за "дуйки" годовалая девочка попала в больницу.
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