На Одещині діють графіки стабілізаційних відключень
Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє ДТЕК Одеській електромережі.
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"Ремонтні бригади енергетиків НЕК Укренерго та ДТЕК вже ліквідовують наслідки обстрілів. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень", — йдеться в повідомленні.
Графіки відключень світла
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку
Зазначимо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.