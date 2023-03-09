На Одещині діють графіки стабілізаційних відключень

Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє ДТЕК Одеській електромережі.

"Ремонтні бригади енергетиків НЕК Укренерго та ДТЕК вже ліквідовують наслідки обстрілів. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень", — йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку

Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку

Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку

Зазначимо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.