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В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений

9 марта 2023 10:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повреждены объекты энергетической инфраструктуры
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесщины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает ДТЭК Одесской электросети.

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"Ремонтные бригады энергетиков НЭК Укрэнерго и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов. Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

Графики отключений света

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке .

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике

Отметим, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.

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