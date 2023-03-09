В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений
В результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесщины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает ДТЭК Одесской электросети.
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"Ремонтные бригады энергетиков НЭК Укрэнерго и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов. Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.
Графики отключений света
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке .
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике
Отметим, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.