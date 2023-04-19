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На Одещині дозволять безплатно підключати акумуляторні батареї: подробиці проєкту

19 квітня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині благодійники зможуть безоплатно під'єднати акумуляторні батареї
Брифінг щодо безплатного підключення акумуляторних батарей. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині та в інших південних регіонах стартував благодійний проєкт "Ukraine to power". Ця програма передбачає підключення батарей в дитячих садочках та медичних закладах. 

Про це на брифінгу повідомив регіональний менеджер проєкту Ukraine to power на півдні України Олександр Прохоров.

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За заявою представників проєкту, перші такі батареї встановили в Хмельницькій області — у Нетішинському садочку та лікарні, коли у цьому була потреба. Проте систему можна перемістити в інше місце, якщо у цьому буде потреба.

"Це портативна мобільна система у вигляді візочка, в ній встановлений перетворювач на 3 кВт/годин, і також додаються акумуляторні батареї, їх можна перетворити на 3-7 кВт./годин. Система себе добре зарекомендувала. На періоди відключень лікарні під’єднали лабораторії, апарати штучної вентиляції легенів тощо. В дитячих садочках встановили системи, щоб забезпечити живлення теплових котлів, які не можуть працювати без електроенергії", — наголосив координатор проєкту Андрій Гладкий.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав від благодійників 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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