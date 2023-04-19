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В Одесской области разрешат бесплатно подключать аккумуляторные батареи: подробности проекта

19 апреля 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области благотворители смогут бесплатно подключить аккумуляторные батареи
Брифинг по бесплатному подключению аккумуляторных батарей. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области и в других южных регионах стартовал благотворительный проект "Ukraine to power". Эта программа предусматривает подключение батарей в детских садах и медицинских заведениях.

Об этом на брифинге сообщил региональный менеджер проекта Ukraine to power на юге Украины Александр Прохоров.

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По заявлению представителей проекта, первые такие батареи установили в Хмельницкой области — в Нетишинском садике и больнице, когда в этом нуждалась. Однако систему можно переместить в другое место, если это потребуется.

"Это портативная мобильная система в виде коляски, в ней установлен преобразователь на 3 кВт/час, и также добавляются аккумуляторные батареи, их можно превратить в 3-7 кВт/час. Система себя хорошо зарекомендовала. На периоды отключений больницы подключили лаборатории, аппараты искусственной вентиляции легких и т.д. В детских садах установили системы, чтобы обеспечить питание тепловых котлов, которые не могут работать без электроэнергии", — подчеркнул координатор проекта Андрей Гладкий.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от благотворителей 8 новых автомобилей скорой помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

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