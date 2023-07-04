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На Одещині два хлопчики, заблукали в катакомбах: рятувальна операція

4 липня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині два хлопчики, заблукали в катакомбах: рятувальна операція
Порятунок дітей вдався. Фото: ДСНС в Одеській обалсті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 4 липня до служби екстреної допомоги "102" надійшло повідомлення про загублення двох хлопчиків 2010 та 2008 років народження, в катакомбах села Нерубайське Одеського району. Поліцейські, кінологи, рятувальники, представники Громадської організації "Пошук" та добровольці активно працювали над пошуками зниклих дітей. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Батькам та родичам зниклих дітей надавалась необхідна психологічна підтримка з боку фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. О 06:30 ранку дітей було знайдено на відстані 300 метрів від входу до катакомб. Хлопчики були цілі й неушкоджені. 

"Рятувальники закликають як дорослих, так і дітей, не наражати себе на небезпеку, не відвідувати самостійно катакомби. Звертаємось вкотре до батьків: піклуйтесь про своїх дітей, контролюйте їх дозвілля, пояснюйте їм правила безпеки", — йдеться в повідомленні. 

Що відомо про Одеські катакомби

Температура під землею цілий рік становить близько +14°С. Глибина катакомб у деяких місцях сягає 100 метрів. Одеські катакомби є одними з найбільш недосліджених у світі, що робить їх найнебезпечнішими, — щорічно у катакомбах безвісти пропадають кілька людей.

Досліджувати ці підземні лабіринти почали ще в далекому 1928 році. Саме тоді експедиції змогли скласти перші плани підземель, позначити колодязі, галереї, коридори, природні карстові печери.

Нагадаємо, у місті Чорноморськ дитина ледь не втопилася у басейні. Дівчинку врятували лікарі швидкої допомоги, які вчасно приїхали на виклик.

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