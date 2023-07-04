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В Одесской области два мальчика заблудились в катакомбах: спасательная операция

4 июля 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области два мальчика заблудились в катакомбах: спасательная операция
Спасение детей удалось. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на вторник, 4 июля, в службу экстренной помощи "102" поступило сообщение о потерянии двух мальчиков 2010 и 2008 годов рождения, в катакомбах села Нерубайское Одесского района. Полицейские, кинологи, спасатели, представители Общественной организации "Поиск" и добровольцы активно работали над поисками пропавших детей.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Родителям и родственникам пропавших детей оказывалась необходимая психологическая поддержка со стороны специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В 06:30 утра дети были найдены на расстоянии 300 метров от входа в катакомбы. Мальчики были целыми и невредимыми.

"Спасатели призывают как взрослых, так и детей, не подвергать себя опасности, не посещать самостоятельно катакомбы. Обращаемся еще раз к родителям: заботьтесь о своих детях, контролируйте их досуг, объясняйте им правила безопасности", говорится в сообщении.

Что известно об Одесских катакомбах

Температура под землей круглогодично составляет около +14°С. Глубина катакомб в некоторых местах достигает 100 метров. Одесские катакомбы являются одними из самых неисследованных в мире, что делает их наиболее опасными — ежегодно в катакомбах без вести пропадают несколько человек.

Исследовать эти подземные лабиринты начали еще в далеком 1928 году. В это время экспедиции смогли составить первые планы подземелий, обозначить колодцы, галереи, коридоры, природные карстовые пещеры.

Напомним, в городе Черноморск ребенок едва не утонул в бассейне. Девочка была спасена врачами скорой помощи, которые вовремя приехали на вызов.

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