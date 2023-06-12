На Одещині двоє чоловіків обікрали пенсіонерку

Вилучення речових доказів. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині зловмисники обікрали 74-річну жінку. Правоохоронці вже повідомили фігурантам про підозру, за скоєне їм загрожує до п'ятнадцяти років в’язниці.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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У селищі Березівка двоє зловмисників у масках проникли в будинок та, погрожуючи фізичною розправою, викрали у жінки тисячу доларів, п’ятнадцять тисяч гривень, а також золоті прикраси.

Затримання зловмисників

Поліцейські встановили особи правопорушників та затримали їх. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 24-х та 42-х років. Останній неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.

Як з'ясували правоохоронці, спільники знали, що жінка проживає сама, і заздалегідь підготувалися до скоєння злочину, зокрема розвідали місця розташування камер зовнішнього відеоспостереження на шляху до будинку потерпілої. Однак всі ці перестороги не допомогли їм уникнути викриття.

Покарання за вчинення злочину

Слідчі повідомили затриманим про підозру у розбої, скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їх звинувачують у скоєнні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя потерпілої.

Цей злочин кваліфікується частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські Одещини затримали зловмисника, який пограбував працівницю АЗС. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.