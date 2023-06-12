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В Одесской области двое мужчин обокрали пенсионерку

12 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области двое мужчин обокрали пенсионерку
Изъятие вещественных доказательств. Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области злоумышленники обокрали 74-летнюю женщину. Правоохранители уже сообщили фигурантам о подозрении, за совершенное им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В поселке Березовка двое злоумышленников в масках проникли в дом и, угрожая физической расправой, похитили у женщины тысячу долларов, пятнадцать тысяч гривен, а также золотые украшения.

Задержание злоумышленников

Полицейские установили личности правонарушителей и задержали их. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 24-х и 42-х лет. Последний неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

Как выяснили правоохранители, подельники знали, что женщина проживает сама, и заранее подготовились к совершению преступления, в том числе разведали места расположения камер внешнего видеонаблюдения на пути к дому потерпевшей. Однако все эти предосторожности не помогли им избежать разоблачения.

Наказание за совершение преступления

Следователи сообщили задержанным о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Их обвиняют в совершении нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенном с проникновением в жилье и угрозой применения насилия, которое опасно для жизни потерпевшей.

Это преступление квалифицируется частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские Одесчины задержали злоумышленника, ограбившего работницу АЗС. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, где ожидает объявления о подозрении и избрании меры пресечения.

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