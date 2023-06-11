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На Одещині правоохоронець пограбував працівницю АЗС

11 червня 2023 16:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині правоохоронець пограбував працівницю АЗС
Автозаправна станція. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Поліцейські Одещини затримали зловмисника, який пограбував працівницю АЗС. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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До однієї з автозаправних станцій зайшов невідомий чоловік у масці, який розпилив у бік операторки газ сльозогінної дії, заволодів її мобільним телефоном та втік. Менш ніж за дві години поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився поліцейський-водій одного з підрозділів поліції.

Покарання за вчинення злочину

Слідчими ДБР його дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто як грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

"Наразі за вказаним фактом проводиться службове розслідування, матеріали якого, після завершення, будуть передані до ДБР. Наголошуємо, що позиція керівництва поліції області жорстка і принципова: злочинцям не місце в правоохоронних органах",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Подільському районі поліцейські врятували життя 34-річної жінки, яка вирішила вчинити самогубство, стрибнувши з мосту на залізничні колії. Випадковий перехожий помітив жінку, яка перебувала за огорожею пішохідного мосту, і негайно повідомив на спеціальну лінію "102".

Нагадаємо, в Одесі водій у стані наркотичного сп’яніння намагався втекти від поліцейських. За порушення ПДР та спротив правоохоронцям особу затримали.

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