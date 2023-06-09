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На Одещині поліцейські врятували жінку від самогубства

9 червня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині поліцейські врятували жінку від самогубства
Правоохоронці, які врятували жінку. Фото: ГУНП в Одеській обалсті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Подільському районі поліцейські врятували життя 34-річної жінки, яка вирішила вчинити самогубство, стрибнувши з мосту на залізничні колії. Випадковий перехожий помітив жінку, яка перебувала за огорожею пішохідного мосту, і негайно повідомив на спеціальну лінію "102".

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Незабаром на місце прибула група реагування патрульної поліції Подільського районного управління — Андрій Оцебрик і Артем Денисенко.

З метою запобігти трагедії, поліцейські почали спілкуватися з жінкою, яка розповіла про свої матеріальні проблеми, відсутність підтримки рідних та інші негаразди у житті.  Правоохоронцям вдалося переконати її, що з будь-якої ситуації є вихід, і відвернути увагу від фатальних думок.

"За годину спілкування нам вдалося запевнити жінку в тому, що самогубство — не вихід, що вона потрібна рідним, зокрема маленькій дитині. Під час розмови я потихеньку наближався до неї, щоб утримати за руку і не дати зірватися з мосту. На щастя, вона до нас прислухалася і ми допомогли їй перебратися через огорожу. Ще кілька хвилин жінка оговтувалася від пережитого, після чого ми доставили її до лікарні, а звідти — додому. Сподіваємося, що в подільчанки все буде гаразд, і вона зуміє подолати тимчасові труднощі", — розповів Артем Денисенко.

Психологічна підтримка

В Україні діють безплатні служби психологічної підтримки, такі як онлайн-платформа "Розкажи мені", гарячі лінії 7333 (Lifeline Ukraine), 0-800-100-102 (Національна психологічна асоціація України), 5522 або +38 (093) 170 72 19 (#ВАРТОЖИТИ) та інші ресурси, де можна знайти фахівців, готових надати допомогу.

Нагадаємо, в Одесі 66-річний чоловік, який має онкологічне захворювання, вирішив покінчити життя самогубством за допомогою вогнепальної зброї. Однак, завдяки оперативності та професіоналізму медичної бригади цей випадок не став трагічним.

Також ми писали, що під час несення служби на одному з блокпостів Одеської області, гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з моста. Її вдалось врятувати.

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