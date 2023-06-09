В Одесской области полицейские спасли женщину от самоубийства

Правоохранители, спасшие женщину. Фото: ГУНП в Одесской области

В Подольском районе полицейские спасли жизнь 34-летней женщины, которая решила совершить самоубийство, прыгнув с моста на железнодорожные пути. Случайный прохожий заметил женщину, находившуюся за оградой пешеходного моста, и немедленно сообщил специальную линию "102".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Вскоре на место прибыла группа реагирования патрульной полиции Подольского районного управления Андрей Оцебрик и Артем Денисенко.

С целью предотвратить трагедию, полицейские начали общаться с женщиной, которая рассказала о своих материальных проблемах, отсутствии поддержки родных и других проблем в жизни. Правоохранителям удалось убедить ее, что из любой ситуации есть выход и отвлечь внимание от роковых мыслей.

"За час общения нам удалось уверить женщину в том, что самоубийство - не выход, что она нужна родным, в частности маленькому ребенку. Во время разговора я потихоньку приближался к ней, чтобы удержать за руку и не дать сорваться с моста. К счастью, она к нам прислушалась и мы помогли ей перебраться через ограждение. Еще несколько минут женщина приходила в себя от пережитого, после чего мы доставили ее в больницу, а оттуда — домой. Надеемся, что у подольчанки все будет хорошо, и она сумеет преодолеть временные трудности", — рассказал Артем Денисенко.

Психологическая поддержка

В Украине действуют бесплатные службы психологической поддержки, такие как онлайн-платформа "Расскажи мне", горячие линии 7333 (Lifeline Ukraine), 0-800-100-102 (Национальная психологическая ассоциация Украины), 5522 или +38 (093) 170 72 19 (#СТОИМОСТЬ) и другие ресурсы, где можно найти специалистов, готовых оказать помощь.

Напомним, в Одессе 66-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, решил покончить жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Однако благодаря оперативности и профессионализму медицинской бригады этот случай не стал трагическим.

Также мы писали, что во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области гвардейцы заметили гражданку, которая пыталась прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.