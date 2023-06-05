Втікав від поліцейських: в Одесі затримали водія

Нічна дорога. Фото: pixabay

В Одесі водій у стані наркотичного сп’яніння намагався втекти від поліцейських. За порушення ПДР та спротив правоохоронцям особу затримали.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області

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Порушник намагався втекти

Увагу патрульних привернув автомобіль Renault, який рухався вулицею Чорноморського козацтва з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні намагались зупинити автівку, але водій почав тікати.

Під час переслідування порушник проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора, створював аварійні ситуації та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Затримання водія

Автівку вдалось зупинити шляхом блокування на проспекті Добровольського. За кермом автомобіля перебував громадянин з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився та намагався втекти з місця зупинки.

Позбавлення права керувати авто

Під час затримання порушник чинив активний опір та намагався нанести ушкодження працівникам поліції. Як з’ясувалось, раніше громадянин вже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння, за що був позбавлений права керувати транспортними засобами протягом року.

Відповідальність за скоєне

На порушника склали адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП

ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП

ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП

ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) ККУ, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПКУ.

Нагадаємо, в Одесі п'яна неповнолітня водійка потрапила в ДТП. Інцидент стався на вулиці Академіка Вільямса, коли поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.