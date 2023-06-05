Убегал от полицейских: в Одессе задержали водителя
В Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от полицейских. За нарушение ПДД и сопротивление правоохранителям мужчину задержали.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Нарушитель пытался скрыться
Внимание патрульных привлек автомобиль Renault, который двигался по улице Черноморского казачества с нарушением ПДД. Патрульные пытались остановить автомобиль, но водитель начал убегать.
Во время преследования, нарушитель проезжал перекресток на красный сигнал светофора, создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения.
Задержание водителя
Авто удалось остановить путем блокировки на проспекте Добровольского. За рулем автомобиля находился гражданин с явными признаками наркотического опьянения. От прохождения осмотра на состояние опьянения водитель отказался и пытался скрыться с места остановки.
Лишение права управлять авто
Во время задержания нарушитель оказывал активное сопротивление и пытался нанести повреждения сотрудникам полиции. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения, за что был лишен права управлять транспортными средствами в течение года.
Ответственность за совершенное
На нарушителя составили административные материалы за:
- ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) КУоАП
- ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП
- ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КУоАП
- ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) УКУ, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Гражданина задержали в порядке ст. 208 УКП.
Напомним, в Одессе пьяная несовершеннолетняя девушка попала в ДТП. Инцидент произошел на улице Академика Вильямса, когда полицейские получили сообщение о ДТП. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.