Убегал от полицейских: в Одессе задержали водителя

Ночная дорога. Фото: pixabay

В Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от полицейских. За нарушение ПДД и сопротивление правоохранителям мужчину задержали.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Нарушитель пытался скрыться

Внимание патрульных привлек автомобиль Renault, который двигался по улице Черноморского казачества с нарушением ПДД. Патрульные пытались остановить автомобиль, но водитель начал убегать.

Во время преследования, нарушитель проезжал перекресток на красный сигнал светофора, создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения.

Задержание водителя

Авто удалось остановить путем блокировки на проспекте Добровольского. За рулем автомобиля находился гражданин с явными признаками наркотического опьянения. От прохождения осмотра на состояние опьянения водитель отказался и пытался скрыться с места остановки.

Лишение права управлять авто

Во время задержания нарушитель оказывал активное сопротивление и пытался нанести повреждения сотрудникам полиции. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения, за что был лишен права управлять транспортными средствами в течение года.

Ответственность за совершенное

На нарушителя составили административные материалы за:

ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) КУоАП

ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП

ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КУоАП

ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) УКУ, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Гражданина задержали в порядке ст. 208 УКП.

Напомним, в Одессе пьяная несовершеннолетняя девушка попала в ДТП. Инцидент произошел на улице Академика Вильямса, когда полицейские получили сообщение о ДТП. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.