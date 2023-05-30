На вулиці Одеси виїхав мотопатруль: які в них обов’язки

Мотопатрулі охоронятимуть місто. Фото: Патрульна поліція

Швидкість, мобільність та оперативність — ось основні принципи, якими керуються мотопатрулі під час виконання своїх завдань. Зараз вони відкривають черговий сезон, готуючись до надання невідкладної допомоги на дорозі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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В обов'язки мотопатрульних входить надання допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, оформлення необхідних документів, регулювання руху. Крім того, вони будуть переслідувати та зупиняти порушників правил дорожнього руху, а також реагування на повідомлення про правопорушення по гарячих слідах.

Нагадаємо, Одеса буде охоронятися спеціальними велопатрулями. Команда інспекторів буде їздити через парки, пішохідні зони, центральні вулиці, набережні й ті вулички, які є недосяжними для службових автомобілів.

Також в Одесі, з огляду на наближення літнього сезону і зростання кількості відпочивальників, відновили роботу тимчасові поліцейські станції на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон" і "Аркадія". Для безпеки на пляжах патрулювання будуть здійснювати піші та велопатрулі.