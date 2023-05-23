В Одесі охоронятимуть порядок велопатрульні

В Одесі працюють велопатрулі. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Від сьогодні Одеса буде охоронятися спеціальними велопатрулями. Команда інспекторів буде їздити через парки, пішохідні зони, центральні вулиці, набережні та ті вулички, які є недосяжними для службових автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Удень, за сприятливих погодних умов, велопатрулі будуть стежити за громадським порядком. Вони будуть допомагати забезпечити правопорядок під час масових заходів, де збираються численні групи людей, а також боротимуться з недобропорядними водіями, які нехтують правилами і паркуються у пішохідній частині міста та на велодоріжках.

Велопатрулі готуються виїхати на вулиці міста. Фото: Патрульна поліція Одеської області

"Це ефективний спосіб охорони громадського порядку, який давно і успішно практикується в управліннях патрульної поліції", — зазначив начальник УПП в Одеській області, Дмитро Хмарук.

Нагадаємо, на вулиці Варненській поліцейські виявили та затримали підозрілого чоловіка, який себе поводив дуже дивно. Його підозрілі дії привернули їхню увагу. При наближенні службового автомобіля, чоловік раптово змінив напрямок руху та намагався втекти, але його зупинили на місці.