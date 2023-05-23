В Одессе будут охранять порядок велопатрульни

В Одессе работают велопатрули. Фото: Патрульная полиция Одесской области

С сегодняшнего дня Одесса будет охраняться специальными вело патрулями. Команда инспекторов будет ездить через парки, пешеходные зоны, центральные улицы, набережные и те улочки, которые недостижимы для служебных автомобилей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Днем, при благоприятных погодных условиях, вело патрули будут следить за общественным порядком. Они будут помогать обеспечить правопорядок во время массовых мероприятий, где собираются многочисленные группы людей, а также будут бороться с недобропорядочными водителями, которые пренебрегают правилами и паркуются в пешеходной части города и на велодорожках.

Велопатрули готовятся уехать на улицы города. Фото: Патрульная полиция Одесской области

"Это эффективный способ охраны общественного порядка, давно и успешно практикуемый в управлениях патрульной полиции", — отметил начальник УПП в Одесской области, Дмитрий Хмарук.

Напомним, на улице Варненской полицейские обнаружили и задержали подозрительного мужчину, который вел себя очень странно. Его подозрительные действия привлекли их внимание. При приближении служебного автомобиля мужчина внезапно изменил направление движения и пытался скрыться, но его остановили на месте.