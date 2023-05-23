В Одессе будут охранять порядок велопатрульни
С сегодняшнего дня Одесса будет охраняться специальными вело патрулями. Команда инспекторов будет ездить через парки, пешеходные зоны, центральные улицы, набережные и те улочки, которые недостижимы для служебных автомобилей.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Днем, при благоприятных погодных условиях, вело патрули будут следить за общественным порядком. Они будут помогать обеспечить правопорядок во время массовых мероприятий, где собираются многочисленные группы людей, а также будут бороться с недобропорядочными водителями, которые пренебрегают правилами и паркуются в пешеходной части города и на велодорожках.
"Это эффективный способ охраны общественного порядка, давно и успешно практикуемый в управлениях патрульной полиции", — отметил начальник УПП в Одесской области, Дмитрий Хмарук.
Напомним, на улице Варненской полицейские обнаружили и задержали подозрительного мужчину, который вел себя очень странно. Его подозрительные действия привлекли их внимание. При приближении служебного автомобиля мужчина внезапно изменил направление движения и пытался скрыться, но его остановили на месте.