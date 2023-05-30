На улицы Одессы выехал мотопатруль: какие у них обязанности

Мотопатрули будут охранять город. Фото: Патрульная полиция

Скорость, мобильность и оперативность — вот основные принципы, которыми руководствуются мотопатрули при выполнении своих задач. Сейчас они открывают очередной сезон, готовясь к неотложной помощи на дороге.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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В обязанности мотопатрульных входит оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оформление необходимых документов, регулирование движения. Кроме того, они будут преследовать и останавливать нарушителей правил дорожного движения, а также реагирования на сообщения о правонарушениях по горячим следам.

Напомним, Одесса будет охраняться специальными велопатрулями. Команда инспекторов будет ездить через парки, пешеходные зоны, центральные улицы, набережные и те улочки, которые недостижимы для служебных автомобилей.

Также в Одессе, учитывая приближающийся летний сезон и рост количества отдыхающих, возобновили работу временные полицейские станции на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон" и "Аркадия". Для безопасности на пляжах патрулирование будут осуществлять пешие и велопатрули.