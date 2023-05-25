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Медики не рекомендують відкривати одеські пляжі для купання

25 травня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медики не рекомендують відкривати одеські пляжі для купання
Люди відпочивають на пляжі. Фото: архівне / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

Таку заяву на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса зробила начальник медичного управління департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан.

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Згідно зі словами посадовиці, плавання у відкритому морі і сонячні ванни — це два різні питання. Департамент охорони здоров'я та профільні лікарі закликають утриматися від купання без офіційного дозволу, поки не буде заявлено, що вода є безпечною і не існує жодних загроз. Крім того, відкриття пляжів є небезпечним у зв'язку з відсутністю укриттів.

"Я б не поспішала і не радила відкривати пляжі. Ми ніколи не знаємо, коли прилетить якийсь літак чи ракета… І куди люди будуть бігти? Буде масова паніка. Я не думаю, що це гарна ідея, хоча розумію людей, які хочуть відпочивати", — зазначила заступник генерального директора Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Тетьяна Покотілова. 

Нагадаємо, вчора оголосили про спільний наказ військових щодо умов, за яких одеситам та гостям міста зможуть дозволити купатись в морі. Він наданий власникам пляжів, які мають виконати всі умови, й тільки тоді буде розглядатись питання про офіційний доступ до відвідування узбережжя. 

Зазначимо, що в Чорноморську прийняли рішення щодо пляжного сезону.  Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною.

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