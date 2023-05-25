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Медики не рекомендуют открывать одесские пляжи для купания

25 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медики не рекомендуют открывать одесские пляжи для купания
Люди отдыхают на пляже. Фото: архивное / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Такое заявление на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса сделала начальник медицинского управления департамента здравоохранения Одесской ОВ Оксана Рокунец-Сорочан.

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По словам чиновника, плавание в открытом море и солнечные ванны — это два разных вопроса. Департамент здравоохранения и профильные врачи призывают воздержаться от купания без официального разрешения, пока не будет заявлено, что вода безопасна и не существует никаких угроз. Кроме того, открытие пляжей опасно в связи с отсутствием укрытий.

"Я бы не спешила и не советовала открывать пляжи. Мы никогда не знаем, когда прилетит какой-нибудь самолет или ракета… И куда люди будут бежать? Будет массовая паника. Я не думаю, что это хорошая идея, хотя понимаю людей, которые хотят отдыхать", — отметила заместитель генерального директора Одесской областной детской клинической больницы Татьяна Покотилова.

Напомним, вчера объявили о совместном приказе военных по условиям, при которых одесситам и гостям города смогут разрешить купаться в море. Он предоставлен владельцам пляжей, которые должны выполнить все условия, и только тогда будет рассматриваться вопрос об официальном доступе к посещению побережья.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.

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