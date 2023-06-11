В Одесской области правоохранитель ограбил работницу АЗС

Автозаправочная станция. Фото: pixabay

Полицейские Одесчины задержали злоумышленника, ограбившего работницу АЗС. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, где ожидает объявления о подозрении и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Ограбление на АЗС

В одну из автозаправочных станций вошел неизвестный мужчина в маске, который распылил в сторону оператора газ слезоточивого действия, завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Менее чем через два часа полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался полицейский-водитель одного из подразделений полиции.

Наказание за совершение преступления

Следователями ДБР его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть как грабеж, совершенный в условиях военного положения, предусматривающий лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

"По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого, по завершении, будут переданы в ДБР. Отмечаем, что позиция руководства полиции области жесткая и принципиальная: преступникам не место в правоохранительных органах",— говорится в сообщении.

Отметим, в Подольском районе полицейские спасли жизнь 34-летней женщины, которая решила совершить самоубийство, прыгнув с моста на железнодорожные пути. Случайный прохожий заметил женщину, находившуюся за оградой пешеходного моста, и немедленно сообщил специальную линию "102".

Напомним, в Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от полицейских. За нарушение ПДД и сопротивление правоохранителям мужчину задержали.