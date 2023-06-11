Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области правоохранитель ограбил работницу АЗС arrow

В Одесской области правоохранитель ограбил работницу АЗС

11 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области правоохранитель ограбил работницу АЗС
Автозаправочная станция. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Полицейские Одесчины задержали злоумышленника, ограбившего работницу АЗС. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, где ожидает объявления о подозрении и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Ограбление на АЗС

В одну из автозаправочных станций вошел неизвестный мужчина в маске, который распылил в сторону оператора газ слезоточивого действия, завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Менее чем через два часа полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался полицейский-водитель одного из подразделений полиции.

Наказание за совершение преступления

Следователями ДБР его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть как грабеж, совершенный в условиях военного положения, предусматривающий лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

"По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого, по завершении, будут переданы в ДБР. Отмечаем, что позиция руководства полиции области жесткая и принципиальная: преступникам не место в правоохранительных органах",— говорится в сообщении.

Отметим, в Подольском районе полицейские спасли жизнь 34-летней женщины, которая решила совершить самоубийство, прыгнув с моста на железнодорожные пути. Случайный прохожий заметил женщину, находившуюся за оградой пешеходного моста, и немедленно сообщил специальную линию "102".

Напомним, в Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от полицейских. За нарушение ПДД и сопротивление правоохранителям мужчину задержали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас