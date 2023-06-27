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На Одещині двох дітей покусали собаки: в якому стані малюки

27 червня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині двох дітей покусали собаки: в якому стані малюки
Собака у дворі. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині до медичної служби звернулися батьки одразу двох дітей. Як виявилось, малечу покусали собаки.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Перший випадок трапився у селі Новоселівка, де дворічна дівчинка отримала серйозні рани обличчя внаслідок укусу собаки. Дитину негайно доставили до Подільської міської лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз стан малечі оцінюється як середньої важкості.

Другий інцидент стався у селі Курисове, де маленький хлопчик віком 1,8 року зазнав укусу собаки, який призвів до пошкодження носової перегородки. Негайно було вжито заходів, і хлопчика доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні для отримання медичної допомоги та обстеження.

"В обох випадках собаки були домашні. Застерігаємо батьків: пильнуйте маленьких дітей, будь-який контакт дитини з тваринами має бути під наглядом дорослих", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у селі Раухівської громади на Одещині власниця алабая стане обвинуваченою в порушенні правил утримання собак. Її алабай покусав десятирічну дівчинку та загриз сусідського пса. 

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