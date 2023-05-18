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В Одеській області алабай покусав дитину та вбив пса: подробиці

18 травня 2023 16:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеській області алабай покусав дитину та вбив пса: подробиці
Собака алабай. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У селі Раухівської громади на Одещині власниця алабая стане обвинуваченою в порушенні правил утримання собак. Її алабай покусав десятирічну дівчинку та загриз сусідського пса. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Інцидент стався 15 травня, жителька села звернулася до поліції та повідомила про те, що алабай сусіда напав на її дочку, кусаючи її руку та обличчя. Дитину негайно доставили до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Щастям, її життю нічого не загрожує.

З'ясувалося, що дівчинка гралася разом з іншими дітьми у дворі, де тримали цю собаку. Алабай раптово звільнився та напав на дитину. Господиня змогла відірвати собаку та викликати швидку допомогу.

Проте лише через п'ять годин поліція отримала другий виклик з тієї ж адреси. Алабай знову втік з прив'язі, вибіг за огорожу та вбив тер'єра іншої жительки, яка проходила повз двір.

Таким чином, власниця алабая вдруге стала обвинуваченою згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські направили адміністративні матеріали до суду. Жінці загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація собаки.

Нагадаємо, у Білгороді-Дністровському собаки не підпускали до господаря лікарів, щоб надати йому медичну допомогу. Аби потрапити до будинку, довелося викликати Муніципальну варту.

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