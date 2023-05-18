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В Одесской области алабай покусал ребенка и убил собаку: подробности

18 мая 2023 16:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области алабай покусал ребенка и убил собаку: подробности
Собака алабай. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В селе Рауховской общины в Одесской области владелица алабая станет обвиняемой в нарушении правил содержания собак. Ее алабай покусал десятилетнюю девочку и загрыз соседского пса.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Инцидент произошел 15 мая, жительница села обратилась в полицию и сообщила, что алабай соседа напал на ее дочь, кусая ее руку и лицо. Ребенка немедленно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Выяснилось, что девочка играла вместе с другими детьми во дворе, где держали эту собаку. Она внезапно освободилась от своего привязного места и напала на ребенка. Хозяйка смогла оторвать собаку от ребенка и вызвать скорую помощь.

Однако только через пять часов полиция получила второй вызов по тому же адресу. Алабай снова сбежал с привязи, выбежал за ограждение и убил терьера другой жительницы, проходившей мимо двора.

Таким образом, владелица алабая во второй раз стала обвиняемой согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Полицейские направили административные материалы в суд. Женщине грозит штраф от ста до двухсот тысяч рублей и конфискация собаки.

Напомним, в Белгороде-Днестровском собаки не подпускали к хозяину врачей, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Чтобы попасть в дом, пришлось вызвать Муниципальный караул.

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