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На Одещині через дворових собак ледь не помер чоловік

23 квітня 2023 13:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині через дворових собак ледь не помер чоловік
Собаки нікого не підпускали до господаря. Фото: Скріншот
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Білгороді-Дністровському собаки не підпускали до господаря лікарів, щоб надати йому медичну допомогу. Аби потрапити до будинку довелося викликати Муніципальну варту.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

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Небайдужі сусіди побачили лежачого без свідомості сусіда. Доступу до нього не було. Чоловік проживав сам. З метою своєї безпеки тримав на подвірʼї чотирьох собак. Тварини агресивні та всі спроби сусідів потрапити на подвірʼя були марні.

"Коли питання між життям і смертю йде на хвилини — рішення потрібно приймати без вагань. Щоб не втрачати час, ще в дорозі працівники Муніципальної варти викликали швидку допомогу. Прибувши на місце було встановлено, що чоловік без свідомості, але пульс є. Охоронці допомогли медикам потрапити до будинку та врятувати чоловіка",— йдеться у повідомленні.

Наразі пенсіонер знаходиться у медичному закладі, за його життя борються лікарі.

Нагадаємо, Департамент охорони здоровʼя Одеської ОВА евакуював 13 дітей із Херсонщини. Їх доставили до лікувальних закладів Одеси.

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