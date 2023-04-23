На Одещині через дворових собак ледь не помер чоловік

Собаки нікого не підпускали до господаря. Фото: Скріншот

У Білгороді-Дністровському собаки не підпускали до господаря лікарів, щоб надати йому медичну допомогу. Аби потрапити до будинку довелося викликати Муніципальну варту.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

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"Коли питання між життям і смертю йде на хвилини — рішення потрібно приймати без вагань. Щоб не втрачати час, ще в дорозі працівники Муніципальної варти викликали швидку допомогу. Прибувши на місце було встановлено, що чоловік без свідомості, але пульс є. Охоронці допомогли медикам потрапити до будинку та врятувати чоловіка",— йдеться у повідомленні.

Наразі пенсіонер знаходиться у медичному закладі, за його життя борються лікарі.

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