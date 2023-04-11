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В Одеському районі зареєстровано перевищення епідрівня грипу та ГРВІ

11 квітня 2023 18:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеському районі зареєстровано перевищення епідрівня грипу та ГРВІ
Черга в лікарні. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області знизилась порівняно з попереднім. Втім у двох районах області спостерігається перевищення інтенсивного показника.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"

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Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, знизився на 3,9%, у тому числі серед дитячого населення — на 3,9%, серед дорослих — на 4%. Знизилась також і госпіталізація хворих на 25,2%.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А, В та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо). 

"Що стосується захворюваності по районам області, то перевищення обласного інтенсивного показника зареєстровано в Подільському (326,1) та Одеському (303,8) районах", — йдеться в повідомленні. 

Як захистити себе від грипу та зберегти своє здоров'я

Грип — це вірусна респіраторна інфекція, яка може спричинити важкі захворювання та ускладнення, особливо серед вразливих груп населення, таких як діти, літні люди та люди зі зниженою імунною системою. Однак, є кілька ефективних заходів, які можна вжити, щоб захистити себе від грипу. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) надає наступні поради:

  1. Вакцинація: Одним з найефективніших способів запобігання грипу є вакцинація. МОЗ рекомендує вакцинуватися від грипу щорічно, особливо тим, хто належить до ризикових груп, таких як діти, вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
  2. Регулярне миття рук: Миття рук з милом та водою є простим, але ефективним способом запобігання розповсюдженню вірусу грипу. Ретельне миття рук перед прийомом їжі, після відвідування громадських місць та контакту з хворими може допомогти знизити ризик зараження.
  3. Уникання контакту з хворими: Стежте за своїм здоров'ям та уникайте контакту з людьми, які мають грипові симптоми, такі як кашель, чхання, лихоманка. Уникайте близького контакту з хворими, особливо в період епідемії грипу.
  4. Захист дихальних шляхів: Використовуйте тканину або рукавичку, коли кашляєте або чхаєте, щоб уникнути розповсюдження вірусу грипу в повітрі. 
  5. Підтримка імунної системи: Здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, регулярну фізичну активність, відпочинок та зменшення стресу, може підтримувати сильну імунну систему, що допоможе організму краще впоратися з інфекціями, включаючи грип.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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